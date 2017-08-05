Знаменитый крейсер «Аврора» не будет производить выстрела в день 100-летия Октябрьской революции — 7 ноября 2017 года, заявили в Минобороны России.

«С нашей стороны этот момент не рассматривается, потому что это («Аврора». — «Известия») уже музейный экспонат. И любое использование музейного экспоната не по назначению может привести к его порче либо уничтожению», — сказал представитель департамента культуры ведомства Валерий Климов во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Он уточнил, что «имитация какая-то может быть», но никаких решений по этому вопросу пока не принималось.

Боевой крейсер «Аврора» был построен и введен в строй кораблей российского флота в 1903 году. За время боевой вахты «Аврора» участвовала в трех войнах и прошла более 100 тыс. миль. С крейсером связана одна из легенд советского времени, что именно с залпа его орудий началось вооруженное восстание 25 октября. После Великой Отечественной войны получивший повреждения при обороне Ленинграда корабль отремонтировали и привели к окончательному месту стоянки у Петроградской набережной. В настоящее время на крейсере «Аврора» находится музей.