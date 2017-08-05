Экс-посол РФ в США Сергей Кисляк не исключил возможности стать сенатором от Мордовии, а также поблагодарил врио губернатора республики за оказанное ему доверие.

«Что касается моего будущего, то Владимир Дмитриевич Волков — губернатор республики Мордовия — включил меня в список, как одного из трех возможных представителей республики в Совете Федерации. Я, конечно, благодарен за доверие и сочту за честь, если такое решение будет принято, но говорить об этом рано, потому что выборы еще не состоялись», — заявил дипломат.

Напомним, Сергей Кисляк завершил свою дипломатическую миссию в США в июле. Тогда же врио главы Мордовии Владимир Волков назвал Кисляка в числе трех претендентов на пост сенатора.