Бывший посол России в США Сергей Кисляк отметил, что не считает текущие американо-российские отношения такими же сложными, какие сложились у СССР и США в годы «холодной войны».

В эфире передачи «Пресс-конференция» на телеканале «Россия 24» он заявил, что нынешняя ситуация не похожа на противостояние конца XX века.

На вопрос о том, когда же отношения двух стран станут похожи на этот период, экс-руководитель российской дипмиссии в США отшутился.

«Я не уверен, что у меня есть логарифмическая линейка, по которой я отмерю расстояние до него», — сказал Кисляк.

При этом он добавил, что у России и США нет идеологического противостояния как во времена «холодной войны».