Рогозин рассказал о встрече с министром обороны Ирана
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о встрече с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом. Российский политик не стал разглашать детали переговоров.
«Тегеран. С министром обороны Ирана Хусейном Дехганом было что обсудить», — написал Рогозин в Twitter.
Ранее СМИ сообщали, что на переговорах будут обсуждаться поставки российских вооружений.
В частности, Россия и Иран договорились об усилении военно-технического и технологического сотрудничества в связи с санкциями в отношении обеих стран.