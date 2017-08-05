Отменить новые экономические санкции, введенные правительством США в отношении РФ, будет очень сложно даже в случае, если Москва начнет выполнять требования Вашингтона. Такое мнение в эфире программы «Пресс-конференция» на телеканале «Россия 24» высказал посол РФ в США Сергей Кисляк, миссия которого завершилась в июле.

«Санкции экономические, про которые мы сейчас в последнее время много говорим, конструктивно сделаны так, что отменять их в американских условиях будет очень трудно», — отметил Кисляк. При этом дипломат добавил, что считает требования Вашингтона «надуманными, кое-где даже хамоватыми». «Но весь механизм сделан так, чтобы закон США не давал возможности развивать нормальность в экономических отношениях с нашей страной», — заключил Кисляк.