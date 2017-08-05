Бывший посол РФ в США Сергей Кисляк, вернувшийся из Соединенных Штатов в июле, рассказал о своем разговоре с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном. По словам дипломата, во время их встречи обсуждались темы, важные для взаимодействия РФ и США, прежде всего борьба с терроризмом.

«Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США — прежде всего терроризм. И это была одна из тем, по которой мы общались», — заявил Кисляк.

Экс-глава российской дипмиссии также отметил, что разговор с Флинном шел о «простых вещах».

«Общались мы о самых простых вещах... Но общение это было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное. Никаких секретов, во всяком случае с нашей стороны, не было», — подчеркнул Кисляк.

Майкл Флинн был вынужден уйти в отставку на фоне поднявшегося скандала о том, что он якобы обсуждал с российским послом снятие антироссийских санкций.