Столичный стадион «Локомотив» получил новое название
Московский футбольный клуб «Локомотив» сообщил, что одноименный стадион в Черкизове официально получил другое название.
«Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название — «РЖД Арена». Малая спортивная арена получила название «Сапсан Арена», — заявил президент клуба Илья Геркус.
⚠️Центральный стадион обрёл новое имя – «РЖД Арена»! В год 95-летия мы вспоминаем о неразрывной связи клуба и железнодорожников страны! pic.twitter.com/kSpmb7usil— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 августа 2017 г.
Ранее «Известия» писали, что стадион «Локомотив» переименуют накануне Дня железнодорожника. Источник в клубе подчеркивал, что зрители, которые придут на встречу с хабаровским СКА 5 августа, посетят уже не стадион «Локомотив», а «РЖД Арену».
Домашняя арена «железнодорожников» была заново построена в 2002 году на месте старого стадиона «Локомотив» в Восточном административном округе Москвы в районе Черкизово.