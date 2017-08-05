Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар с применением фосфорных бомб по госпиталю в сирийской Ракке, сообщает агентство SANA со ссылкой на заместителя главы местного отделения движения «Красный полумесяц» Дины аль-Асаад.

«Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которой стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя», — сообщила аль-Асаад. По ее информации, в госпитале не содержались террористы ИГ (запрещена в РФ. Медицинское учреждение обслуживает порядка 100 тыс. человек. — «Известия».).

Ранее агентство сообщало, что коалиция применяла фосфорные бомбы при авианалетах в Ракке 9 июня. В результате атаки погибли по меньшей мере 17 человек.