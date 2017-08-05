В Германии вечером в пятницу произошли сразу два ДТП, в результате которых автомобиль наехал на пешеходов. В общей сложности погиб один подросток, еще 13 получили травмы.

По сообщению полиции Берлина, водитель не справился с маневром при обгоне и потерял контроль над автомобилем, после чего врезался в группу прохожих.

В инциденте пострадали шестеро, трое из которых были госпитализированы.

Сотрудники правоохранительных органов Баварии заявили о том, что на проселочной дороге водитель также не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и покатилась на отдыхавших у реки подростков, насмерть задавив 15-летнюю девочку. Еще семеро получили травмы.