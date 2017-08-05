Агентство ТАСС, ранее известившее о том, что местонахождение еще восьми горняков на руднике «Мир» установлено по геолокации, аннулировало свое сообщение как ошибочное.

Напомним, ранее стало известно, что одного из горняков удалось поднять на поверхность, сейчас он госпитализирован. Его состояние оценивается медиками как тяжелое, но стабильное.

Шахтеры, которые были эвакуированы накануне, помогают спасателям в проведении поисково-спасательных работ.