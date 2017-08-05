Участникам немецкой поп-группы Scooter, которые дали концерт в Крыму, по законам Украины грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма, расположенной в Киеве, Татьяну Тихончик, участники коллектива внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению депутата рады Дмитрия Белоцерковца.

Как подчеркнула Тихончик, музыкантам вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Теперь группе Scooter грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам представителя ведомства, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.