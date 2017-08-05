Патрульной полиции Львова пришлось штурмовать здание украинской психиатрической больницы, где в пятницу неизвестный взял в заложники несколько десятков пациентов.

«Освобождены заложники в психиатрической больнице», — говорится в сообщении силового ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Как сообщает телеканал «Звезда», в результате инцидента пострадали 15 человек, десять пациентов клиники и пятеро полицейских.

Как удалось выяснить сотрудникам патрульной полиции после проведенной операции, захват заложников осуществил 30-летний житель Львова, который с 2013 года находился на принудительном лечении в психиатрической клинике по решению суда за убийство своего отца, которому он нанес 72 ножевых ранения.