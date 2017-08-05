Глава Якутии Егор Борисов рассказал о том, что шахтеры, которых накануне эвакуировали из подтопленной алмазной шахты «Мир», помогают спасателям в проведении поисково-спасательных работ.

«К поисковым работам подключились работники рудника «Мир», даже те, которых вчера удалось спасти, а также добровольцы. Они помогают разбирать завалы и образовавшуюся грязь», — заявил Борисов.

«Удар воды в шахтах был очень сильный, ситуация для проведения поисковых работ сложная, но контролируемая», — добавил глава Якутии, отметив также, что спасатели и водолазы работают на объекте в круглосуточном режиме.