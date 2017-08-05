Состояние спасенного из рудника «Мир» 36-летнего стволового Алишера Мирзаева тяжелое, но стабильное. Согласно сообщению, опубликованному на сайте компании «Алроса», он был помещен в Мирнинскую городскую больницу. Отмечается, что пострадавший находится в реанимации. Мирзаев работает на руднике с 2009 года.

На данный момент в шахте остаются восемь человек.

Напомним, в шахте рудника «Мир» в пятницу произошёл прорыв воды из карьера. На момент аварии в шахте находились 142 человека.