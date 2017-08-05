Рудник «Мир» компании «Алроса», где накануне днем произошел прорыв воды, затоплен не полностью, поэтому остаются шансы на спасение восьми горнорабочих, заявил в субботу глава Якутии Егор Борисов.

«Некоторая часть рудника подтоплена, а определенная часть пока не затоплена водой. Поэтому есть надежда и активно ведется поиск людей», — говорится в сообщении Борисова, опубликованном на его сайте.

По словам главы республики, спасатели работают в круглосуточном режиме. Ранее один из пропавших шахтеров самостоятельно вышел на связь, был поднят на поверхность и госпитализирован. Поиски еще восьми человек, которые остаются в руднике, продолжаются.

Подтопление насосной станции произошло на руднике «Мир» в Якутии в пятницу днем. Во время ЧП в шахте работал 151 человек. Спасателям удалось вывести на поверхность 143 шахтера, трое из них доставлены в больницу.