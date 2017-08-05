Госдепартамент США направил в ООН официальное уведомление о том, что Соединенные Штаты намерены выйти из Парижского соглашения по климату.

«Как заявлял президент (США Дональд Трамп. — «Известия») 1 июня и впоследствии, он открыт к возвращению к Парижскому соглашению, если США смогут увидеть условия, которые будут более выгодны для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Вашингтон, впрочем, намерен сохранить за собой право участвовать в переговорах и обсуждении проблем климатических изменений.