Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что запрос США о выдаче подозреваемого в совершении крупнейшей кибераферы Владислава Халупского был удовлетворен Генпрокуратурой Украины.

«Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос США о выдаче Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 миллионов долларов», — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Одессита Халупского, гражданина США, задержали в феврале 2017 года в Одессе, по решению суда он был отправлен под домашний арест.

Соединенные штаты разыскивают Халупского за крупнейшую кибераферу. Он смог украсть и потом организовать торговлю пресс-релизами известных компаний, которых насчитали порядка 150 тысяч. Кроме того, по версии Вашингтона, Халупский стал одним из хакеров, укравших 100 млн долларов.