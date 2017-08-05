Правительство одобрило поправки к закону о совершенствовании правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабинета министров.

Данные изменения передадут полномочия по проведению классификации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс на федеральный уровень

Кроме того, организация, которая необоснованно присвоит гостиницам категории (звёзды), будет лишена аккредитации.

Помимо этого, будет введена обязательная классификация гостиниц: с 1 июля 2019 года – в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года – в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 гостиничных номеров.