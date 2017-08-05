Четыре человека без определенного места жительства стали жертвами пожара в бесхозном частном доме в Наро-Фоминском районе Московской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Пожар произошел в бесхозяйном частном доме на улице Горького в поселении Апрелевка. При пожаре погибли четыре человека без определенного места жительства», — уточнил собеседник агентства.

По данным ведомства, пожар ликвидирован, экспертиза устанавливает личности погибших.