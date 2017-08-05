Глава Якутии Егор Борисов отметил, что работа спасателей на алмазном руднике «Мир», где произошел прорыв воды, идет в очень сложных условиях.

«Удар воды в шахте был очень сильный, и получился очень большой объем не только воды, но и вода сама по себе очень грязная для того, чтобы работали водолазы, и очень много пульпы. Соответственно, это приведет к очень сложной ситуации для поисковых работ», — подчеркнул Борисов.

«Сегодня подключились коллеги тех, которые остались внизу. Те ребята, которые вчера выходили из-под земли... идет попытка очистки завалов и той грязи, которая есть в некоторых местах, в рамках плана-продвижения по тем или иным направлениям», — добавил глава Якутии.