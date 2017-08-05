Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин направляется в Иран, где проведет ряд встреч с иранским руководство по вопросам наращивание военно-технического сотрудничества.

В частности, как ожидается, Рогозин встретится с министром обороны Ирана и обсудит поставки российских вооружений на фоне введения новых санкций США в отношении двух стран.

«Рогозин встретится с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом, с которым обсудит вопросы, в том числе касающиеся и новых поставок российских вооружений», — заявил источник в аппарате вице-премьера.

Также запланирована встреча российского вице-премьера с вице-президентом страны Сореном Саттари. С ним Рогозин планирует обсудить вопросы в области передачи высоких технологий и подготовки иранских специалистов в России.

Кроме того, направленный в Тегеран по поручению президента РФ Владимира Путина возглавить российскую делегацию и принять участие в официальных мероприятиях по случаю инаугурации президента Ирана Хасана Роухани Дмитрий Рогозин встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном.

«Обсудит ситуацию резкого ухудшения положения в двусторонних отношениях и планы президента Молдовы по недопущению новой войны в Приднестровье», — добавил представитель аппарата Рогозина.