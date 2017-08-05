Спасатели сообщили о госпитализации одного из пропавших горнорабочих на подтопленном руднике «Мир» в Якутии. Ранее он самостоятельно вышел на связь и был успешно поднят на поверхность, передают «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Шахтер Алишер Мирзаев, обнаруженный спасателями на 410-м горизонте, поднят на поверхность. Он доставлен в больницу, до этого первую помощь ему оказали спасатели», - уточнил собеседник агентства.

Авария с подтоплением насосной станции на руднике «Мир» алмазодобывающей компании «Алроса» произошла в пятницу днем. По данным МЧС Якутии, в момент происшествия в шахте находился 151 человек. В результате спасательной операции на поверхность были подняты 143 шахтера, трое из них госпитализированы. Поиски восьми человек продолжаются.