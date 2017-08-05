Пожар в торговом центре «Кировский» в Астрахани, площадь которого составляла 150 кв. м, ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал, передает в субботу ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы главка МЧС по региону Инну Антипову.

«Пожар ликвидирован, сейчас продолжается заливка кровли водой, чтобы исключить возможность повторного возгорания. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется», - сообщила Антипова. По ее словам, в тушении пожара были задействованы 16 единиц пожарной техники и 73 человека личного состава.