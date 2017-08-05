Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», построенный для Черноморского флота, прибыл для проведения ходовых и государственных испытаний в Новороссийскую военно-морскую базу. «Вышний Волочёк» — шестой по счету корабль модернизированной серии «Буян-М».

Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» являются многоцелевыми судами. Они оснащены новейшими вооружения различного типа и назначения.

По завершении испытаний «Вышний Волочёк» войдёт в боевой состав Черноморского флота.