МЧС России сообщила о том, что спасателям удалось обнаружить горняка, который ранее утром вышел на связь с руководством алмазного рудника «Мир», в настоящее время мужчину поднимают на поверхность шахты.

«Спасатели обнаружили на 410 горизонте шахтера Алишера Мирзаева, который самостоятельно вышел на связь», — заявили в ведомстве.

В МЧС также отметили, что работнику рудника оказали первую помощь «и сейчас понимают на поверхность».

Ранее о том, что Мирзаев вышел на связь заявил представитель компании «Алроса».