Пентагон направил Белому дому рекомендацию по поставке Украине высокотехнологичных образцов противотанкового оружия Javelin, передает NBC News со ссылкой на три источника.

По данным издания, речь идет о поставках противотанковых комплексов на общую сумму в $50 млн. Как отмечает «Газета.ру», окончательного решения по данному вопросу в Белом доме пока не приняли.

В NBC News добавили, что военное ведомство США не смогло подтвердить информацию. Представитель американского министерства обороны отметил, что «ничего не исключает». Представитель Госдепа страны Хизер Науэрт во время брифинга в среду сообщила, что США не поставляли Украине вооружений, однако такая возможность в будущем не исключена.