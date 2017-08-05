Пентагон предложил Белому дому поставить Киеву противотанковое оружие
Пентагон направил Белому дому рекомендацию по поставке Украине высокотехнологичных образцов противотанкового оружия Javelin, передает NBC News со ссылкой на три источника.
По данным издания, речь идет о поставках противотанковых комплексов на общую сумму в $50 млн. Как отмечает «Газета.ру», окончательного решения по данному вопросу в Белом доме пока не приняли.
В NBC News добавили, что военное ведомство США не смогло подтвердить информацию. Представитель американского министерства обороны отметил, что «ничего не исключает». Представитель Госдепа страны Хизер Науэрт во время брифинга в среду сообщила, что США не поставляли Украине вооружений, однако такая возможность в будущем не исключена.