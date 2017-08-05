Глава МЧС Владимир Пучков сообщил о том, что разбором завалов на двух горизонтах алмазного рудника «Мир» занимаются четыре горноспасательных отрядов общей численностью в 32 человека.

«Сейчас в шахте работают четыре горноспасательных отделения общей численностью 32 человека. Это профессионалы высочайшего уровня, они действуют в сложнейших условиях», — подчеркнул Пучков.

«Под землей остаются девять шахтеров, поисково-спасательная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — отметил глава МЧС.

Пучков также добавил, что в настоящее время в поселке Мирном развернута работа оперативного штаба, кроме того, на месте постоянно дежурят медики.

«Мы сейчас проверили: работает стабильно все стволовое хозяйство, это свидетельствует о том, что обеспечение жизнедеятельности внизу продолжается», — добавил министр.

Как отмечается, в субботу Владимир Пучков лично проинспектировал работу всей инфраструктуры шахты, которая обеспечивает жизнедеятельность под землей.