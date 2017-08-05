Аэроэкспресс, следовавший из столичного аэропорта Шереметьево, сбил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте в Подмосковье.

«На перегоне Хлебниково — Шереметьевская смертельно травмирован 50-летний мужчина, который, предварительно, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте», — заявила пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Как сообщает ТАСС, мужчина попал под колеса столичного аэроэкспресса, следовавшего в Москву.