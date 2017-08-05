Американская сторона договорилась о сделке с компанией Boeing о покупке двух лайнеров, построенных для российской компании «Трансаэро», заявила в интервью агентству Bloomberg руководитель Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон.

«Мы получили действительно очень выгодную сделку», - отметила Уилсон. По данным издания, речь идет о двух самолетах Boeing 747-8, которые изначально были построены для прекратившей свое существование в 2015 году российской компании «Трансаэро».

По мнению издания, покупка уже готовых самолетов может сократить бюджет программы по созданию новых президентских лайнеров для президента Дональда Трампа, которая подвергалась критике со стороны американского лидера. Ранее он заявил, что поставка самолетов по программе обойдется в $4 млрд, и пригрозил аннулировать контракт.

Как отмечает «Газета.ру», приобретенные самолеты будут модернизированы и введены в эксплуатацию к 2024 году.