Роберт Мюллер, спецпрокурор США по «российскому следу», запросил у Белого дома документы, касающиеся экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Как отмечает «Газета.ру», запрос Мюллера не был формальным. Это первый случай, когда он требует у американской администрации записи о конкретном сотруднике в рамках расследования «вмешательства» России в выборы в США.

Помимо этого, Мюллер пытался выяснить есть ли у Флинна связь с правительством Турции и не платила ли компания экс-советника турецкому бизнесмену Екиму Альптекину за сокрытие источника финансирования кампании.