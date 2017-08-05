Российское правительство постановило выделить из бюджета 2,41 млрд рублей на реконструкцию и расширение детского корпуса Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова в Москве.

«Подписанным постановлением из федерального бюджета Минздраву выделяются бюджетные ассигнования на объект капитального строительства «Реконструкция с пристройкой и надстройкой детского корпуса — 1-я очередь Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Н. Н.Приорова», — говорится справке к документу, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

Как ожидается, обновленный корпус будет введен в эксплуатацию в 2020 году.