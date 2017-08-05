Почти 90 горнорабочих были эвакуированы из шахты «Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы в результате задымления, передает ТАСС со ссылкой на главк МЧС в республике.

«Задымление произошло в конвейерном штреке. Из 93 человек, находившихся в шахте, 86 выведены на поверхность. Семь человек обеспечивают жизнедеятельность шахты в безопасной зоне», - сообщил собеседник агентства.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте ЧП продолжают работать два отделения военизированной горноспасательной части.