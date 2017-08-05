Компания «Алроса» сообщила о том, что один из заблокированных на шахте «Мир» рабочих вышел на связь.

«Один из рабочих самостоятельно вышел на связь на горизонте -410», — заявил официальный представитель компании.

В «Алросе» также назвали имя рабочего, связаться с руководством рудника удалось Мирзоеву Алишеру.

Утром 4 августа вода из резервуара затопила рудник «Мир», принадлежащий компании «Алроса». От внешнего мира отказались отрезаны 151 человек, однако 142 удалось вывести на поверхность.