Пассажирский автобус, приехавший в Уфу из Казани, наехал на электроопору. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Они были доставлены в городскую больницу. По данным начальника ГИБДД Башкирии Динара Гильмутдинова, авария с участием рейсового автобуса произошла в субботу утром при въезде в Уфу в микрорайоне Затон.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, 52-летний водитель не справился с управлением и по касательной совершил наезд на электроопору.