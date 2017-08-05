Пять горнорабочих из города «Мир» и четверо подрядчиков из Белгорода остаются в затопленном руднике «Мир» в Якутии, сообщил глава республики Егор Борисов. Семьям пропавших будет оказана вся необходимая помощь.

«По предварительным данным, среди пропавших - пятеро жителей города Мирного, шахтеры, четверо - из Белгорода, подрядчики, выполнявшие работы на объекте», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Якутии.

Борисов поручил установить контакт с родственниками горняков, организовать перевозку близких пропавших на место аварии, а также оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«Необходимо изыскать резервы для первоочередных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий ЧС и помощи родственникам, держать на контроле вопрос возможной транспортировки пострадавших для лечения в Якутске. Ситуация сложная. Поисковые работы продолжаются», - сказал Борисов.

Подтопление насосной станции на руднике «Мир» компании «Алроса» в Якутии произошло в пятницу днем. Во время ЧС в шахте находилось около 150 человек. На данный момент на поверхность подняты 142 горняка, двое из них госпитализированы с легкими травмами. Определено предварительное местонахождение девяти пропавших горнорабочих. Спасательная операция продолжается.