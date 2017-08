Немецкая поп-группа Scooter выступила на фестивале #ZBFest в Балаклаве. Музыканты давали концерт в Крыму впервые за свою историю. Scooter представили на сцене фестиваля потрясающее шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам «увидеться в следующий раз».

По информации немецких СМИ, за выступление в Крыму Украина может пригрозить группе штрафными санкциями. Например, запрет на въезд в Украину на срок до трех лет.

«Спасибо, Crimea! See you next time (Спасибо, Крым! Увидимся)», — прокричал лидер группы Эйч Пи Бакстер в конце под залпы фейерверка и овации зрителей. Он представил участников группы, после чего музыканты покинули сцену.