Глава республики Якутии Егор Борисов распорядился оказать поддержку близким пропавших на руднике «Мир» шахтеров. Руководитель региона отдал указание найти средства для обеспечения помощи родственникам горняков.

Необходимо изыскать резервы для первоочередных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий ЧС и помощи родственникам, держать на контроле вопрос возможной транспортировки пострадавших для лечения в Якутске. Ситуация сложная. Поисковые работы продолжаются, приводит слова Борисова ТАСС.

Также он распорядился держать контакт с близкими шахтеров и подготовить все службы для оказания помощи людям в ситуации ЧП.

Уже установлено, что пятеро из пропавших шахтеров проживают в Мирном, а еще четверо являются подрядчиками из Белгорода.

Утром 4 августа вода из резервуара затопила рудник «Мир», принадлежащий компании «Алроса». От внешнего мира отказались отрезаны 151 человек, однако 142 удалось вывести на поверхность.