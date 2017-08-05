Поезда на участке Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются, причиной стало получение травмы оказавшегося на путях пассажира.

«Задержан поезд 6215 (Лобня - Кубинка-1) на 25 минут. Предварительная причина — травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути», — говорится в официальном микроблоге в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Компания также призвала пассажиров быть бдительным и соблюдать правила поведения на железной дороге.