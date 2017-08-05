Актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер намерен заручиться поддержкой американских законодателей. Он хочет добиться ужесточения норм по защите окружающей среды в США.

Как отмечают американские СМИ, Шварценеггер в первую очередь намерен работать вместе с членами законодательных собраний американских штатов. В частности, для этого он создал сайт, на котором желающие могут разместить свои предложения по разработке новых экологических правил.

Во время выступления в пятницу в штате Массачусетс на посвященной защите окружающей среды конференции актер выразил несогласие с решением президента США Дональда Трампа отказаться от участия Вашингтона в Парижском соглашении по климату. Напомним, глава американского государства 1 июня объявил об одностороннем выходе США из этой договоренности.