Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой в Каширском районе Подмосковья, в результате ДТП погибли двое мужчин.

«На 134 км трассы «Каспий» водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой MAN. В результате ДТП погибли двое мужчин, находившихся в легковушке», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В силовом ведомстве также отметили, что ДТП произошло в ночь на 5 августа.

Обстоятельства столкновения устанавливаются.