В ходе спасательной операции в затопленной шахте «Мир» установлено возможное местонахождение девятерых горняков. Все незатопленные участки рудника уже обследованы спасателями.

Горноспасатели обследовали почти семь тысяч метров незатопленных горных выработок. Работы проводятся посменно в круглосуточном режиме, восемь горноспасателей-водолазов проводят обследование затопленных участков. По данным оперативного штаба, определены места вероятного местонахождения горнорабочих, сообщает МЧС России.

Спасатели уже проверили все незатопленные участки рудника — около 7 тыс. метров. Далее поисковую операцию будут вести работники-рудники, отметил руководитель филиала «Якутский военизированный горноспасательный отряд» Сергей Шредер. Работы будут вестись с привлечением погрузочно-доставочных машин и вручную на участках, где применение техник затруднено. Наиболее вероятно найти пропавших людей на горизонтах 310 и 210 метров.

Затопление рудника произошло утром 4 августа. В момент аварии в шахте находился 151 человек. На поверхность удалось оперативно поднять 142 шахтеров.