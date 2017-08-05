В первый раз после Второй мировой войны в Японии поставлен вопрос об оснащении армии оружием не для обороны, а для атаки. Минобороны во главе с новоназначенным Ицунори Онодэра приступает к обсуждению планов по разработке наступательного вооружения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Nikkei.

После Второй мировой войны вооруженные силы Японии были ограничены и могли функционировать лишь в рамках, определяемых степенью оборонных нужд. У государства не было таких видов оружия как стратегические бомбардировщики или межконтинентальные ракеты. В силу последних событий ситуация может кардинально поменяться.

До конца 2018 года минобороны Японии должно разработать пятилетний план развития. Будущим летом теоретическую стадию решения вопроса планируется завершить. В бюджет 2019 года власти Японии намерены заложить расчеты по общим направлениям развития обороны на десятилетний срок.