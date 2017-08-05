Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили около 300 кг лекарств в единственный действующий в стране онкологический центр в Латакии.

«Препараты — термолабильные (неустойчивые к тепловому воздействию), требующие особых условий хранения, поэтому доставка потребовала определенных сложностей — использовались специальные термоконтейнеры», — рассказал журналистам представитель Центра Владимир Корзоватых.

Подобные препараты в Сирии не производятся, а закупить их в Европе учреждение не может из-за санкций, пояснил главврач онкоцентра Мунир Усман.