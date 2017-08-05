Бывший председатель наблюдательного совета Государственного банка развития Китая (China Development Bank) Яо Чжунминь приговорен к 14 годам лишения свободы. Также он оштрафован на 3,5 млн юаней (примерно $520 тыс.).

Такое решение принял народный суд средней ступени города Баодин провинции Хэбэй, сообщает «РИА Новости».

Яо Чжунминя признали виновным в получении взяток общей суммой на 36 млн юаней ($5,4 млн). Бывший банковский служащий полностью признал свою вину и раскаялся, но решение суда это не смягчило.

Следствие в отношении Яо Чжунминя началось в июне 2016 года. Его обвинили в «серьезном нарушении дисциплины», что на практике означает начало антикоррупционного расследования. В сентябре глава набсовета банка был уволен и вычищен из рядов партии.