Десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet.

В настоящее время экстремально высокие температуры зафиксированы на территории Италии, Швейцарии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Сербии, Румынии, Польши и Словении.

Оранжевый уровень опасности ввели власти Франции, Испании, Греции, Болгарии и Македонии.

В некоторых регионах температура воздуха поднялась выше 40 градусов. Из-за аномальной жары в Румынии и Польше погибло по меньшей мере два человека, еще десятки госпитализированы, отмечает Guardian.