Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер выступил за изменение курса Берлина в отношении России, передает Funke.

По его словам, к «Крыму следует пока относиться как к долгосрочному временному состоянию».

Линднер считает, что конфликт вокруг полуострова сейчас «нужно загерметизировать, чтобы достигнуть прогресса по другим направлениям».

Также лидер СвДП высказался за постепенное ослабление санкций в отношении РФ.