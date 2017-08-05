Лидер немецкой СвДП предложил временно забыть про Крым
Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер выступил за изменение курса Берлина в отношении России, передает Funke.
По его словам, к «Крыму следует пока относиться как к долгосрочному временному состоянию».
Линднер считает, что конфликт вокруг полуострова сейчас «нужно загерметизировать, чтобы достигнуть прогресса по другим направлениям».
Также лидер СвДП высказался за постепенное ослабление санкций в отношении РФ.