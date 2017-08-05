Четыре поезда дальнего следования задержаны, две пригородные электрички отменены после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Забайкальском крае, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Сход 23 порожних вагонов грузового поезда № 2905 произошел на нечетном пути перегона Яблоново – Тургутуй Читинского района Забайкальского края. Нарушен габарит пути, контактная сеть не повреждена, говорится в сообщении.

Задержаны четыре пассажирских поезда дальнего следования, следующие по маршрутам: Москва – Чита, Владивосток – Новокузнецк, Новокузнецк – Владивосток, Адлер – Чита, а также отменены два пригородных пассажирских поезда сообщением Могзон – Чита и Чита – Могзон.

К месту аварии направлены два аварийно-восстановительных поезда и оперативная группа спасателей. Пострадавших нет.