Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Боливии. Жертвами ДТП стали по меньшей мере восемь человек. Десятки пассажиров получили травмы.

Инцидент произошел в департаменте Кочабамба. Автобус рухнул в пропасть глубиной около 150 м. По предварительным данным, причиной катастрофы стали технические неполадки.

К этому времени 31 раненый эвакуирован в город Кочабамба, и можно констатировать гибель восьми человек в этом трагическом происшествии, приводит «РИА Новости» слова главы полиции департамента Кочабамба Рональда Санчеса.

Уточняется, что автобус не сумел вовремя затормозить и сорвался в пропасть.