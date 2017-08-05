В Боливии упал в пропасть автобус с пассажирами
Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Боливии. Жертвами ДТП стали по меньшей мере восемь человек. Десятки пассажиров получили травмы.
Инцидент произошел в департаменте Кочабамба. Автобус рухнул в пропасть глубиной около 150 м. По предварительным данным, причиной катастрофы стали технические неполадки.
К этому времени 31 раненый эвакуирован в город Кочабамба, и можно констатировать гибель восьми человек в этом трагическом происшествии, приводит «РИА Новости» слова главы полиции департамента Кочабамба Рональда Санчеса.
Уточняется, что автобус не сумел вовремя затормозить и сорвался в пропасть.