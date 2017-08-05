Руководитель МЧС России Владимир Пучков сообщил, что ликвидация последствий аварии на руднике в Якутии будет вестись в открытом режиме. Об этом он заявил во время совещания рабочей группы правительственной комиссии.

«Я попрошу руководство шахты, республики: мы должны быть абсолютно открыты, все вопросы, которые мы обсуждаем, должны доводиться до людей. У нас работает оперативный штаб — открывайте двери, чтобы все желающие приходили и, не мешая выполнять основные задачи, принимали участие и слушали, включая и родственников шахтеров», — сказал Пучков.

По словам главы МЧС, штаб должен организовать информационную работу и с теми сотрудниками, кто в настоящее время не на дежурстве. Предварительные данные должны быть донесены до всех, подчеркнул Пучков.

Авария на руднике Мир компании «Алроса» произошла в пятницу утром. Потоки воды из резервуара отрезали рабочих от внешнего мира. В настоящее время 142 человека удалось спасти, судьба еще девяти пока неизвестна.