Тайфун «Нору» продвигается на северо-восток и приближается к югу от японского острова Кюсю. По сообщению Японского метеорологического агентства, на остров тайфун обрушится к воскресенью.

Врайоне островов Амами, расположенных в районе прохождения тайфуна, сейчас регистрируется обильное выпадение осадков - около 100 мм в час.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах выпадение осадков может быть рекордным за последние 50 лет.

Из-за непогоды уже отменили более 80 рейсов из аэропортов Кагосимы на Кюсю.

По данным синоптиков, в ближайшие дни тайфун продолжит медленное продвижение на северо-восток. Таким образом на следующей неделе он может затронуть большую часть главного японского острова Хонсю, в том числе Токио.